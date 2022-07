Pnrr: a Milano protocollo per la sicurezza nei cantieri

Controlli più rigorosi e l'obbligo per chi partecipa alle gare pubbliche indette per le opere con i fondi del Pnrr e per quelle delle Olimpiadi invernali di dichiarare il titolare effettivo della società.

Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture

Sono le principali novità introdotte dal 'Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture", che prevede la collaborazione tra diverse istituzioni tra cui Comune di Milano, prefettura, Citta' metropolitana, Comune di Monza, Ispettorato Territoriale del lavoro, Ats di Milano, Anci Lombardia, CCIAA di Milano, Cassa Edile, Aler Milano, Associazioni di categoria edili, commerciali e artigianali e Organizzazioni Sindacali.

Maran: “Grazie a questa intesa proseguiamo l'impegno di Milano su questi temi”

"La sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri e' una nostra priorita' - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore ai Lavori Pubblici -. Grazie a questa intesa proseguiamo l'impegno di Milano su questi temi e sul contrasto ad ogni tipo di infiltrazione mafiosa in vista delle gare d'appalto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026". Tra gli obiettivi del protocollo c'e' anche quello di contrastare il lavoro irregolare, valorizzare nella partecipazione alle gare le imprese virtuose sotto il profilo della sicurezza, adottare misure per il contrasto alle infiltrazioni della criminalita' organizzata di stampo mafioso. "Con la firma di questo Protocollo, una delle azioni centrali del Patto per il Lavoro vede la luce - sottolinea l'assessora alle Politiche del lavoro Alessia Cappello -. Nel capitolo 'Milano, citta' del buon lavoro', i pilastri sono proprio la tutela dei lavoratori, il rispetto dei contratti collettivi, la legalita' negli appalti e nelle opere".