Pnrr, Fontana: "Andare avanti. Non bisogna perdere occasioni"

I progetti definiti nell'ambito del Pnrr dovrebbero essere portati avanti, per non perdere un'occasione importante per i territori. "Io credo si debba cercare di portare avanti tutto quello che si è in grado di portare avanti, e chi non è in grado di fare o di realizzare dovrebbe passare la mano a chi è in grado di farlo", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di "Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023”, la manifestazione per la diffusione dei valori della cultura d’impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale, in corso a Pavia.

"Credo che Regione Lombardia abbia dimostrato in tutti questi anni, anche con i fondi europei, di essere sempre in grado di spenderli tutti", ha detto il presidente.