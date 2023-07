Pnrr, il Pd lombardo: "Roma taglia i fondi contro il dissesto idrogeologico"

Pnrr, Pd Lombardia: "Il Governo taglia i fondi contro il dissesto idrogeologico"

“È allucinante scoprire che il Governo rivede, all’ultimo minuto, il Pnrr e toglie soldi ai Comuni destinati agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Lo è ancora di più dopo i fatti di questi giorni che dimostrano plasticamente cosa sta accadendo a causa del cambiamento climatico. Temiamo che a Roma siano fortemente scollegati dalla realtà”, è il commento di Paolo Romano e Matteo Piloni, consiglieri regionali del Pd lombardo, dopo la notizia che il Ministro per il Pnrr Fitto ha tagliato 16 miliardi fra cui quelli per gli interventi contro il dissesto.

I consiglieri dem: "La Giunta Fontana è informata di questi tagli?"

“Come è possibile ragionare in questo modo? Con i cittadini che contano i danni di eventi meteorologici avversi mai visti prima, il Governo Meloni cambia le carte in tavola sul Pnrr e va a toccare proprio le risorse sul dissesto idrogeologico, che è alla base dei disastri che stiamo vedendo”, incalzano i dem.

“A questo punto non ci rimane che chiedere alla Giunta Fontana se è già informata su cosa e quanto perderà in termini di risorse e quindi di interventi sul dissesto e, soprattutto, se si sta già muovendo per chiedere con forza al Governo di non fare questi tagli scellerati. O, in alternativa, di avere garanzie di finanziamenti, anche non Pnrr, per non pregiudicare interventi necessari e non rinviabili”, concludono Romano e Piloni.