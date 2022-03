Pnrr, il Pd: "Regione Lombardia, più trasparenza sulle risorse"

E' polemica in Regione Lombardia sui fondi del Pnrr e sui progetti connessi. Questa la nota congiunta dei consiglieri regionali del Pd Pietro Bussolati e Fabio Pizzul: "Non esiste in Regione Lombardia uno strumento di monitoraggio i cui esiti possano essere a disposizione del Consiglio regionale, nonostante ci sia un documento dell'assemblea dei presidenti delle assemblee regionali che impegna le giunte ad assicurare il pieno coinvolgimento dei Consigli". Secondo gli esponenti dem, il Pnrr "è troppo importante per il futuro della Lombardia e non può certo essere gestito dalla giunta Fontana senza gli opportuni controlli da parte del Consiglio". Per questo la Regione "istituisca uno strumento di monitoraggio il più trasparente possibile- concludono- per garantire che le risorse siano spese al meglio e gli obiettivi raggiunti".

Pnrr e Regione Lombardia, la Lega: "Accuse del Pd prive di fondamento"

Come riporta Mia News, la Lega ha replicato: “Sono prive di fondamento le accuse dei consiglieri Dem sulla mancanza di trasparenza e di coinvolgimento del Consiglio Regionale riguardo la gestione dei fondi del PNRR destinati alla Lombardia”. Così il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, e il Presidente della Commissione Speciale Autonomie, Mauro Piazza. “In Commissione Speciale Autonomie – dichiara Piazza – abbiamo audito il vicesegretario generale di Regione Lombardia Pier Attilio Superti, che ha fatto un ampio resoconto sullo stato dell’arte dei fondi PNRR ed è stato deciso di programmare, con cadenza mensile, i prossimi incontri di commissione su questo tema. L’intervento di Superti è stato inoltre molto apprezzato dagli stessi commissari dem. Anche alla luce di questo elemento, risultano incomprensibili le dichiarazioni di Pizzul e Bussolati”.

“Oltre alla Commissione Autonomie – aggiunge il capogruppo Anelli – è stata coinvolta la I Commissione Bilancio dove sono stati informati i consiglieri sull’avanzamento del PNRR in Regione”. “Nello scorso mese di ottobre – continuano Anelli e Piazza – è stato poi istituito il “Gruppo di Lavoro attuazione PNRR” che si occupa appunto del monitoraggio degli interventi di cui Regione Lombardia è soggetto attuatore (meno di un quarto del totale di quelli destinati al territorio lombardo). Come è noto infatti, nella maggior parte dei casi i soggetti attuatori sono gli enti locali o altri soggetti cui spetta ovviamente l’onere di rendicontazione sul rispetto degli impegni e sulle risorse assegnate”.

Il gruppo di lavoro sui fondi Pnrr in Regione Lombardia

“Al gruppo di lavoro partecipano stabilmente anche Anci Lombardia e l’Unione delle Province Lombarde. E’ già stata inoltre concordata la partecipazione costante anche di ORAC, l’Organismo Regionale per le Attività di Controllo, cui è stata già assicurata la piena collaborazione in materia di trasparenza. E’ in atto poi una collaborazione tra Regione Lombardia e la sezione regionale della Corte dei Conti, che ha manifestato la propria intenzione di focalizzare l’attività proprio sul PNRR”. “Per finire: è attivo il portale www.pnrr.regione.lombardia.it, che oltre a pubblicare periodici aggiornamenti del monitoraggio, fornisce notizie, focus, documenti, approfondimenti curati anche in collaborazione con Polis Lombardia, Anci Lombardia e altri enti”, concludono Roberto Anelli e Mauro Piazza.

Leggi anche: