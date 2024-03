Pnrr, Sala: "A Milano spenderemo il miliardo di euro assegnatoci"

"Anche se mancano ancora due anni di lavoro io mi sento già di dichiarare che il Pnrr per Milano è stato un successo notevole. Alla fine noi portiamo a casa quasi 1 miliardo e lo spenderemo tutto, avremo anche margine per fare di più, e lo spendiamo veramente per ammodernare la città i nostri servizi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in visita oggi al deposito ATM di San Donato Milanese, assieme al commissario europeo Paolo Gentiloni. Sala ha poi aggiunto che "oggi siamo stati a Rubattino per vedere il progetto della Magnifica fabbrica, e ora siamo qua. Un terzo di questi fondi va ad Atm. Il primo autobus elettrico risale al 2016, con il Pnrr arriviamo a coprire il il 50% della flotta, e confermiamo che entro il 2030 tutti gli autobus saranno elettrici ma ovviamente usiamo i fondi, e ce ne mettiamo di nostri, per rifare i depositi, per rifare i sistemi di ricarica".

Sala: "Pnrr, a Milano sta funzionando tutto molto bene"

Sala ha poi evidenziato che "oltre a questo ci sono altri settori come la cultura. Sta funzionando tutto molto bene, e da ultima verifica non c'è nessun rischio di non spendere nemmeno un euro di quelli assegnati, quindi molto positivo e di questo volevamo render conto al commissario Gentiloni"