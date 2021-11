Pnrr, Sala: "Più lavoro agli uomini, impegnarsi per l'occupazione femminile"

Pnrr, Sala: "Porterà più lavoro agli uomini, impegnarsi per l'occupazione femminile"

"Vi dico che a Milano ci stiamo impegnando molto e stiamo dando esempi che non sono solo simbolici. Io vedo la città in un momento di difficoltà, ma anche di grande tensione positiva. Ad esempio, con il Pnrr si faranno grandi lavori infrastrutturali che tendenzialmente porteranno a maggiore occupazione maschile. Ci si deve lavorare". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso di un'iniziativa alla biblioteca Sormani di Milano. "Penso infatti che ci siano questioni- prosegue- con il ruolo della donna nel presente e futuro di Milano, che si possono affrontare facendo due cose: o guardare nel futuro molto in là o cercare di capire cosa fare domani mattina".