Polaberry, ecco il negozio che vende solo fragole con cioccolato belga

Se a Milano non mancano certo le proposte culinarie a tutti i livelli, c'è da dire che la fantasia non ha limiti. E così, direttamente da Amsterdam, è approdato Polaberry, dove le protagoniste sono le fragole insieme al gioccolato belga. Tante creazioni e versioni differenti per accontentare tutti i palati.

Polaberry, binomio frutta e cioccolato per tutti i gusti

Prima del capoluogo lombardo erano state aperte sedi in Messico e Arabia Saudita e altre sono previste a livello globale, puntando sul binomio frutta e cioccolato. Nello store di Porta Lodovica (Viale Bligny 47) si possono assaggiare - come riporta il Gamberorosso.it - tante varianti diverse: ci sono le dark side, con classica copertura al cioccolato al latte o fondente, e poi i bouquet composti da fragole ricoperte con colori diversi, macaron e fiori freschi, fino a quelle con fichi e frutto della passione.