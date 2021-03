Polemica sulla foto della vicesindaco Scavuzzo a cena con amici

Non bastassero le polemiche post Darsena e post assembramento derby di qualche settimana fa, ci si mettono pure le foto messe e poi levate da Instagram. La protagonista è Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza. Già al centro di molte contestazioni per l'assenza di Polizia Locale nei parchi e nelle strade affollate di una Milano in zona rossa che tuttavia per moltissima gente pare non valere, Anna Scavuzzo ha pubblicato prima del week end su Instagram una foto nella quale la si vede a cena (ovviamente senza mascherina) in una casa, presumibilmente (ma non si capisce perché i volti non sono inquadrati) con amici. In effetti nei tag c'è scritto proprio questo: "#amici", oltre a "in vino veritas".

In primo piano una bottiglia di Ruchè di Castagnole Monferrato, degli eleganti candelabri sul tavolo che pare molto grande per garantire il distanziamento. Non è detto che la foto sia di venerdì, ma è proprio del week end la pubblicazione sui social. Tanto quanto basta per aver fatto sollevare qualche sopracciglio, e forse per questo - proprio per evitare polemiche - è avvenuta la rimozione dal profilo Instagram della vicesindaca.





