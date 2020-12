Polemiche sul piano neve, Sala: "Criticare dal divano è sport per tutti"

"Dall’una di stanotte sono in funzione 200 mezzi per salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400). Secondo le previsioni dovrebbe nevicare fino alle 12,00", scrive sui social il sindaco di Milano, Beppe Sala. Al post sono seguiti alcuni commenti negativi sul piano neve e la gestione dell'emergenza maltempo da parte di cittadini. "A questo giro male male sindaco, stamane le strade erano piste da sci. Era un mese che si sapeva che nevicava. Avete risposto con estremo ritardo", ha scritto un utente. Al commento Sala ha risposto piccato: "Ma di cosa parla? Lei cosa avrebbe fatto?". Un altro cittadino ha invece fatto notare che "si poteva salare prima" a cui Sala ha replicato: "Ma ha una benche' minima idea di quando danno produce il sale sull'asfalto? Bisogna salare il necessario, non a rampazzo. Ma certo, criticare dal divano e' lo sport per tutti".

Ad attaccare il sindaco anche alcuni esponenti del centrodestra. "A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo?", ha scritto su Twitter Matteo Salvini.