Polemiche sull'opera russa, Sala: "Non si può cancellare cultura di un paese"

Questa sera per la Prima della Scala andrà in scena l'opera russa di Musorgskij, Boris Godunov, che ha già causato polemiche come la richiesta del console ucraino a Milano di cancellare lo spettacolo.

Sala: “Mi sembrano polemiche mal poste, il Boris Godunov in realtà è una grande riflessione”

"Si tratta di un'opera russa e non sono mancate le polemiche quasi che questa scelta potesse essere interpretata come un atto politico a favore dei russi nella guerra contro l'Ucraina - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala nella prima puntata del suo podcast Buongiorno MILANO dedicato al senso del 7 dicembre, Sant'Ambrogio. giorno della festa del patrono della città -. Però mi sembrano polemiche mal poste, il Boris Godunov in realtà è una grande riflessione sulla verità e sui drammi connessi alla dittatura".

Beppe Sala: “Non è pensabile cancellare cultura di un paese”

Secondo il sindaco inoltre "non è pensabile oltretutto che, per il fatto che non si voglia appoggiare la politica di un Paese, sia necessario cancellare la cultura dello stesso - ha concluso -. Specie se si tratta di un'esperienza come quella russa che in gran parte ha ispirato le radici della nostra sensibilità europea".