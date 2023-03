Polimoda premia il talento: tredici borse di studio per lavorare nella moda

Polimoda rinnova per l’anno accademico 2023/2024 il programma di borse di studio indirizzato ai giovani talenti che sognano un futuro nella moda.

Sono tredici le borse di studio a copertura totale o parziale dei corsi Undergraduate e Master

Sono tredici le borse di studio a copertura totale o parziale dei corsi Undergraduate e Master in partenza a ottobre, messe a disposizione dalla fashion school fiorentina al fine di sostenere gli studenti più motivati e talentuosi che desiderano intraprendere una carriera nella moda. Un supporto concreto che offre ai futuri professionisti del settore l’opportunità di sviluppare le proprie capacità creative, approfondire le competenze e vivere un’esperienza unica dal punto di vista della formazione e della crescita personale.

Una borsa a copertura integrale del valore di 18.000 euro annui per il corso in Fashion Accessories Design

Tra le borse di studio offerte da Polimoda, sei sono riservate ai corsi Undergraduate, di cui una a copertura integrale del valore di 18.000 euro annui per il corso in Fashion Accessories Design: un programma triennale che prepara, nel cuore del distretto della pelletteria Made in Italy, i futuri designer di scarpe, borse e accessori, capaci di fondere antiche tradizioni artigianali con la più dirompente avanguardia.

Cinque, inoltre, le borse di studio a copertura incrementale dal 20% al 50% per tutti gli anni di studio di uno dei corsi biennali o triennali proposti dalla scuola tra Atelier Design, Digital Strategy for Fashion, Fashion Marketing Management e Fashion Accessories Design.

Sette sono invece le borse di studio in palio per i Master

Sette sono invece le borse di studio in palio per i Master, di cui due del valore di 28.000 euro a copertura totale dei master in Fashion Design e Fashion Art Direction in partnership con Vogue Italia, e cinque al 50% per uno dei master in Fashion Design, Fashion Art Direction, Fashion Brand Management e Textiles from Fabric to Fashion con la partnership di Li Edelkoort.

Le borse di studio per i corsi Undergraduate sono aperte a studenti di età compresa tra i 17 e i 25 anni

Le borse di studio per i corsi Undergraduate sono aperte a studenti di età compresa tra i 17 e i 25 anni, mentre per i Master i candidati non devono avere compiuto i 40 anni e devono essere in possesso di laurea o titolo equivalente o in procinto di discutere la tesi. Per tutti, indispensabile una buona conoscenza dell’inglese, lingua in cui si tengono tutti i corsi Polimoda (richiesto livello B2). Per presentare la domanda i candidati dovranno compilare l’apposito questionario sul sito Polimoda corredato da una lettera motivazionale entro il 24 marzo 2023.

I bandi con tutti i dettagli sono pubblicati sul sito Polimoda al link: www.polimoda.com/information/scholarships

Per chi volesse conoscere meglio Polimoda, il prossimo 16, 17 e 18 marzo si terrà un Open Day

Per chi volesse conoscere meglio Polimoda, il prossimo 16, 17 e 18 marzo si terrà un Open Day a cui è possibile registrarsi tramite il sito www.polimoda.com. Oltre alla prima giornata online, con la presentazione di tutta l’offerta formativa, il 17 e il 18 marzo i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a interessanti Open Lessons presso i laboratori di Manifattura Tabacchi, seguire alcune lezioni di Fashion Design e Fashion Business e vivere in prima persona l’esperienza formativa della scuola. Il primo giorno sarà dedicato alla presentazione dei corsi Undergraduate, mentre il secondo sarà riservato ai Master.