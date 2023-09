Politecnico di Milano, inaugurata nuova residenza per studenti

Si è tenuta oggi l'inaugurazione della settima Residenza universitaria del Politecnico di Milano che offrirà 213 nuovi posti letto a studenti italiani e stranieri.

La prima che l'Ateneo dedica a una donna scienziata, Marie Curie. L'edificio, situato nella zona sud-est di Milano, nel quartiere Corvetto, a breve distanza dal Campus Leonardo dell'Ateneo, è concesso in uso gratuito trentennale dal Comune di Milano. Si tratta di un'azione di recupero e riqualificazione di uno stabile di Aler Milano che porta l'Ateneo a offrire 3 mila posti letto nelle loro residenza.

L'importo ammonta a 12 milioni di euro ed è stato finanziato dal MIUR, da Regione Lombardia e da Fondazione Politecnico, con il contributo del Comune di Milano e di ALER Milano. La cerimonia di inaugurazione si e' tenuta presso la residenza di piazzale Ferrari alla presenza di Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, Veronica Marrocu, presidente del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano, Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessora all'Istruzione del Comune di Milano e Paolo Franco, assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia. Il progetto, sviluppato nel 2017, ha previsto il consolidamento delle strutture esistenti e la nuova realizzazione delle opere strutturali di completamento, civili e impiantistiche, dell'edificio. In numeri, 213 nuovi posti letto, 77 appartamenti da 2, 3 o 4 posti in camere singole e/o doppie con bagno e cucina, 187 studenti in camere singole (133 posti) e doppie (54 posti), spazi di cucina e soggiorno comuni, 12 monolocali, 7 camere doppie con zona living e cucina esterni.