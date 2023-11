Politecnico, festa per i 160 anni pensando all'Intelligenza artificiale

Il Politecnico di Milano festeggia i suoi 160 anni, un traguardo che segna un percorso di innovazione, formazione e ricerca. Fondato il 29 novembre 1863, l'Ateneo e' stato il primo Politecnico in Italia e la prima universita' milanese, contribuendo in modo significativo allo sviluppo tecnologico, sociale ed economico del Paese. Oggi, in occasione di questo anniversario, l'Ateneo vuole guardare in avanti, per affermarsi come punto di riferimento per l'innovazione, che in questo momento storico non puo' che essere rappresentata anche dall'Intelligenza Artificiale (AI).

"160 anni di storia ci hanno insegnato che la vera innovazione si basa sulla consapevolezza del passato e sulla visione del futuro", dichiara la rettrice, Donatella Sciuto. "Oggi, piu' che mai, siamo chiamati a progettare il futuro, a guidare il cambiamento e a rispondere alle sfide globali che ci attendono. Il Politecnico di Milano da oltre 50 anni e' impegnato nello studio dell'AI. Ora l'Ateneo si afferma come un grande centro per l'intelligenza artificiale, con un approccio trasversale e pervasivo all'interno di tutti gli ambiti di ricerca e innovazione".