Politecnico, prof a studente: "Sei cinese, non taiwanese"

Politecnico, prof. cinese a studente: "Taiwan non è una nazione"

Polemiche dopo lo strano caso del professore del Politecnico che riprende uno studente dicendo: "Sei cinese, non di Taiwan. Taiwan non è una nazione". L'episodio, raccontato in un articolo di Francesco Moscatelli per “La Stampa” e ripreso da Dagospia, ha come protagonista Chen Zhen, docente di Architecture and town in China al Politecnico di Milano, che durante una videolezione sui parchi iraniani e cinesi, ha redarguito uno studente che accanto alla dicitura «Paese di provenienza» aveva scritto «Taipei, Taiwan». Wang, dichiarandosi taiwanese, stava infatti rivendicando l'autonomia dell'isola di Formosa.

"Ti devo dire una cosa che non riguarda la tua tesi. Quando l'hai consegnata ho notato che nel modulo che vi ho chiesto di compilare, dove ho chiesto di specificare la nazione e il luogo di vostra provenienza, tu hai scritto Taipei, Taiwan. La prima cosa che voglio dire è che l'Unione Europea considera Taiwan una parte della Repubblica Popolare Cinese. Nessun Paese europeo e la maggior parte dei Paesi del mondo, nessun governo in Europa, riconosce pubblicamente Taiwan come una nazione indipendente. Taiwan è soltanto una regione. Capisco la vostra generazione, la vostra educazione vi porta ad avere un'identità nazionale diversa dalla nostra. Ma Taiwan non è mai stato il nome di una nazione indipendente", ha detto in cinese il professore al ragazzo. Per il prof. la versione del modulo corretta deve riportare l'indicazione «Provenienza: Taipei, China».

Il Politecnico, invece, ha aperto un'indagine interna per verificare se l'intervento del docente costituisca una violazione del Codice etico e di comportamento dell'ateneo.