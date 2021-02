Politecnico, Resta: tra 10 giorni 8 mila studenti in presenza in Bovisa

"Pensate che il 22 febbraio, tra circa dieci giorni con la ripartenza del semestre, gli studenti ricominceranno a entrare nelle aree della Bovisa, in sicurezza e distanziati: circa 8-9mila studenti ogni giorno frequenteranno le aule perché non possiamo riempirle al 100 per cento, ma al 50", ha detto il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, nel corso della conferenza stampa di presentazione sul futuro dell'area Bovisa Goccia, spiegando che "il Politecnico ha iniziato l'insediamento in Bovisa venti anni fa e cinque dipartimenti su 12 oggi sono insediati sull'area della Bovisa. Normalmente, ventimila studenti si muovono su quell'area". Lo riporta l'agenzia Mianews.