Politiche, la campagna dei giovani dem milanesi per candidare Paolo Romano

"Partiamo dall’avere il coraggio di rinnovare la classe dirigente, anche se è difficile, anche se i seggi sono pochi. Non sprechiamo questa occasione. Dobbiamo avere un programma che metta al centro proposte per i giovani e le famiglie e candidati che facciano loro queste battaglie, le sentano bruciare sulla propria pelle e le portino a casa, senza 'ci sono cose più importanti' che tenga. Per questo ho sottoscritto insieme a tante giovani amministratrici e amministratori un appello al riguardo e abbiamo votato il nome di Paolo Romano sia come territorio che come Giovani Democratici milanesi": così sui social Gaia Romani, 26 anni, assessore a Servizi Civici del Comune ed esponente Pd, che per le elezioni di settembre ha sottoscritto un appello insieme ad altri amministratori per chiedere la rappresentanza delle giovani generazioni nelle liste del Pd, e ha indicato in particolare per l'area milanese, Paolo Romano, assessore di Municipio e rappresentante dei giovani democratici di Milano.

Romani: "Almeno un under 30 in Parlamento"

"Se non riuscissimo a mettere almeno (e sottolineo almeno) un uomo e una donna under 30 che ci rappresentino in Parlamento e che siano cresciuti nella nostra comunità dimostreremmo per l’ennesima volta che quello che accade sui territori, quando raggiunge il soffitto delle dinamiche di potere nazionali, non lo sfonda. Questa campagna è diversa, qui ci giochiamo due Italie diverse, e io voglio quella che vi ho raccontato. Io voglio Paolo Romano in Parlamento", afferma Gaia Romani.