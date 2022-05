Polizia locale, a luglio a Milano le prime 120 assunzioni di nuovi agenti

Poilzia locale, a luglio il Comune di Milano avvia le procedure per le prime 120 assunzioni di nuovi agenti. Con un nota Palazzo Marino spiega che tra fine giugno e luglio 2022 saranno assunti i primi 30 nuovi ufficiali e 90 agenti che si sono classificati in testa alle selezioni tra novembre e gennaio. Nel complesso le graduatorie sono composte da 166 ufficiali e 261 agenti, tra i quali l'amministrazione attingerà anche per le successive assunzioni; è infatti previsto che a novembre di quest'anno siano assunti altri 120 agenti anche in base ad accordi coi sindacati e nel 2023 altri 30 ufficiali.

Polizia locale Milano, nel 2023 saranno assunti ulteriori 260 nuovi agenti

Nel 2023 saranno assunti ulteriori 260 nuovi agenti attraverso un nuovo concorso che sarà bandito quest'anno. L'obiettivo è avere più pattuglie in strada, anche di sera e di notte, più servizi adeguati alle necessità, avere più capacità di essere presenti sul territorio, nei quartieri e ovunque serve e di farlo al meglio. Una sempre migliore organizzazione dei vigili, più tecnologia unite a un'adeguata formazione consentiranno di gestire sempre meglio i servizi e dare le giuste tutele a chi opera sul campo e, come dimostra l'anagrafe delle persone in graduatoria, abbassare l'età media degli agenti.

A gennaio iscritti 2.156 aspiranti agenti

Al concorso agenti del 21 gennaio scorso si sono iscritte 2.156 persone, 1.553 uomini e 603 donne, e sono stati selezionati 220 uomini e 41 donne; la fascia d'età 18-39 anni rappresenta l'88% degli idonei (232 persone) e, ancora più in dettaglio, la fascia 18-29 rappresenta il 55% (208) del totale delle persone presenti nella graduatoria agenti, mentre 38 persone hanno tra i 40 e i 49 anni e solo in 7 hanno più di 50 anni.

