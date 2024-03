Polizia locale di Milano, a giugno il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento della Polizia locale di Milano sarà varato a metà giugno. E' l'annuncio del sindaco Giuseppe Sala nel corso della diretta social settimanale di "Cose in Comune", dedicata oggi al problema sicurezza e tenuta assieme al nuovo delegato a sicurezza e coesione sociale del sindaco, l'ex capo della polizia Franco Gabrielli.

"Rimettere in strada quanti più agenti possibile"

L'obiettivo già indicato e ribadito anche oggi è comunque quello di "rimettere in strada quanti più agenti possibile nei luoghi e nei tempi attesi dai cittadini". Sala ha riepilogato lo sforzo dell'amministrazione sugli organici dei vigili, con le 500 assunzioni in più sull'intero mandato promesse già nella campagna elettorale conclusa con la rielezione nel 2022. "Sono stati fatti due concorsi nei primi 100 giorni di mandato- ha detto Sala- per arrivare a una pianta organica di 3.350 agenti. Per aggiungerne 500 bisogna assumerne 1.000 perchè poi ci sono le uscite e i pensionamenti. Già ora abbiamo 230 vigili in piu'".

L'Amministrazione sta stilando anche una sorta di decalogo in collaborazione con la Questura per definire i campi d'azione rispetto a quelle competenze che per Costituzione riguardano le forze dello Stato.