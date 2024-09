Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli è il nuovo comandante

Cambio ai vertici della Polizia locale di Milano. Dall'1 ottobre il nuovo comandante e direttore della Sicurezza urbana diventa Gianluca Mirabelli. Il dirigente, 46enne, ha ricoperto l’incarico di direttore operativo e, precedentemente, di capo di Gabinetto della Polizia locale di Milano. Per l'attuale comandante Marco Ciacci, 53 anni, contestualmente un nuovo ruolo alla guida della Direzione Legalità.

La nuova Direzione specialistica Legalità e Controlli in vista di Milano-Cortina

Questa la nota di Palazzo Marino: "L’Amministrazione comunale ha deciso di consolidare il presidio su tutti gli aspetti connessi alla legalità, anche in vista dell’approssimarsi delle Olimpiadi del 2026, mediante una nuova Direzione specialistica Legalità e Controlli. Spetterà a questa Direzione il presidio e il coordinamento delle diverse azioni a salvaguardia dei principi di legalità e trasparenza, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali, lotta all’evasione e al riciclaggio, sempre in stretta relazione con il Comitato per la Legalità e il Comitato Antimafia, oltre che in raccordo con tutte le direzioni interne al Comune e le autorità esterne"