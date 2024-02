Polizia locale di Milano, in estate la sperimentazione dei taser

A Milano, probabilmente entro l'estate, secondo l'intenzione della Polizia locale, partira' la sperimentazione per l'uso dei taser per i vigili. Una volta arrivato il via libera dell'Ats, lo strumento verra' utilizzato in via sperimentale per 6 mesi. Inizialmente saranno due gli operatori con il taser, poi l'uso potra' essere esteso in base all'esito dei test. In totale saranno formati 60 agenti.

Polizia locale, taser in via sperimentale sino agli inizi del 2025

"A fine 2024, primi 2025", ha spiegato il comandante Marco Ciacci, "saremo in grado di raccogliere gli esiti della sperimentazione e poi decidere come andare avanti su 2025 e 2026". La notizia e' stata diffusa durante una seduta della commissione consiliare sicurezza. "La sperimentazione, dopo l'avvio dell'utilizzo taser per le forze dell'ordine, e' prevista anche per le polizie locali nei comuni sopra ai 900 mila abitanti", anticipa l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, "con un percorso che vede anche l'intesa a livello di conferenza Stato-Regioni". "Nello scenario lombardo il comune di Monza ha raggiunto l'intesa con Ats", aggiunge Granelli, "e dovra' partire la sperimentazione; poi c'e' il comune di Pavia che ha deciso di intraprendere la sperimentazione ma ancora non e' stata avviata. Il percorso fa parte in parallelo con la riorganizzazione della polizia locale e il suo rafforzamento con nuove assunzioni".

Paola Zarba e' la dirigente della polizia locale incaricata di valutare la fattibilita' di avvio della sperimentazione. "Abbiamo ipotizzato di individuare circa 60 agenti che verranno formati in due step", riassume Zarba. "Sono persone che hanno caratteristiche professionali e umane che le hanno destinate nei nuclei individuati", ossia i settori nucleo problemi del territorio, radiomobile, e altro personale con provata esperienza di pronto impiego. "Ora abbiamo intavolato il colloquio con Ats per le linee guida operative che dobbiamo compilare. Poi verra' dato atto avvio alla fase di sperimentazione e in parallelo lavoriamo per l'individuazione" del personale.

La formazione degli agenti che sperimenteranno l'uso del taser

Al termine della formazione ci sara' una sperimentazione di 6 mesi a cui seguira' l'introduzione dell'arma tra le dotazioni della polizia locale di Milano. Il fornitore e' Axon, azienda che fornisce tecnologia alle forze dell'ordine di tutto mondo, l'unica che commercializza taser in Europa. Il modello individuato si chiama taser 7. "E' quello che viene ritenuto piu' utile al nostro scopo, un'evoluzione intermedia di taser. Appena viene mostrato il taser, c'e' gia' deterrenza totale perche' la scossa e' visibile".

"Altro punto di forza", evidenzia la dirigente, e' la combinazione "con una bodycam che si attiva nel momento in cui il taser viene estratto; questo a salvaguardia dell'agente ma anche della verita', perche' se succede un problema si puo' identificare l'ora, la temperatura esterna e quindi e' importante per fotografare la situazione". "Avremo due operatori", aggiunge Ciacci, "che avranno questo dispositivo per il primo e secondo turno, uno probabilmente per la sera". Questo perche' "abbiamo registrato episodi in cui eventualmente usare questi strumenti soprattutto di giorno, ad esempio aggressioni".

Ciacci: "Spesso basta estrarre il taser per interrompere un'aggressione"

"In questo momento ci stiamo orientando ad acquistare tra i 4 e 6 dispositivi", prosegue il comandante della Polizia locale di Milano. "Sono quelli necessari a garantire la sperimentazione prevista per legge. A fine sperimentazione, sara' sicuramente uno strumento di reparto, quindi andra' in turnazione su piu' operatori". Per quanto riguarda i costi, al momento "abbiamo ricevuto un'offerta commerciale un po' superiore a 30 mila euro che riguarda 6 dispositivi e la formazione di 30 operatori. Poi verranno formati anche dei nostri addestratori, che saranno in grado di formare a loro volta il nostro personale". "E' uno strumento che prima di essere a uso offensivo ha un effetto deterrente molto importante", ribadisce Ciacci. "Spesso basta estrarlo per interrompere un'aggressione, lo abbiamo visto gia' con la sperimentazione delle forze di polizia". Al momento sono 51 i Paesi che hanno taser in dotazione e altri lo stanno sperimentando. In Italia l'uso del taser per la polizia locale e' previsto dal Decreto Sicurezza del 2018, meglio noto come Decreto Salvini.