Polizia locale di Milano, prove di dialogo con Gabrielli

Nella giornata di giovedì 14 marzo i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa hanno incontrato il prefetto Franco Gabrielli, delegato del sindaco di Milano per la sicurezza e la coesione sociale. Un tentativo di riavvicinamento dopo il ricorso al giudice del lavoro contro la riorganizzazione della Polizia locale portata avanti dal Comune.

Gabrielli: "Massima condivisione"

Gabrielli "ha chiarito - riferisce una nota sindacale - che in qualità di consulente di questa amministrazione vorrà, nella più massima condivisione, intraprendere un percorso che possa riformulare la regolamentazione del Corpo, le linee organizzative e gestionali" e ha "anche a più riprese evidenziato che non ci sono soluzioni precostituite, ma andranno ricercate insieme alle organizzazioni sindacali, a cominciare dalla mission della Polizia locale". L'incontro è avvenuto due settimane dopo che il giudice del lavoro, nella prima udienza sulla vertenza, ha stabilito l'apertura di un tavolo che riconosca la pari titolarità delle due parti, per arrivare a un nuovo accordo condiviso. Le organizzazioni sindcali hanno già formulato per iscritto una loro proposta da presentare. "Il tavolo di lavoro sarà paritetico e prevederà l'ascolto e il coinvolgimento di tutti", ha garantito Gabrielli.

Polizia locale, il nodo dei turni notturni

Tra i nodi della vertenza, i turni notturni. "Prevedere un numero molto alto di pattuglie di notte, magari durante la settimana, comporterebbe ripercussioni negative sui servizi giornalieri, che vedrebbero di conseguenza una riduzione degli operatori", spiegano i sindacati.