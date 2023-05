Polizia nei ps e vigilantes sui treni, Fontana: "Il ministro ci lavora"

"Il ministro mi ha detto che sta sta cercando gradualmente di rimettere i presidi all'interno dei Pronto Soccorso così come mi ha dato il via libera ad utilizzare i vigilantes sui treni". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenuto in diretta a 'Radio anch'io' su Radio 1, in merito alle richieste avanzate al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ieri a Milano.

"Avevo chiesto di rimettere all'interno dei Pronto Soccorso dei presidi di polizia perché è inaccettabile che i nostri medici e i nostri infermieri, che sono già in questo periodo degli eroi per le troppe attività che svolgono, debbano subire a volte anche degli attacchi, delle violenze, delle minacce e vivano sul lavoro in un clima di assoluta insicurezza. E' di questi ultimi giorni la notizia che a Milano al Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda si è verificata una sfida fra due gruppi rom che si fronteggiavano, una cosa inaccettabile", ha spiegato Fontana.