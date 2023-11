Polmonite dei bimbi, Pregliasco: "Non è emergenza, ma le istituzioni vigilino"

Polmonite dei bambini, Pregliasco: "Non è emergenza, ma le istituzioni vigilino"

L'attuale ondata di polmoniti dei bambini innescata in Cina ed in Vietnam è arrivata anche in Europa, con i primi casi in Francia. C'è da preoccuparsi? Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, al 'Gr1' su Rai Radio 1, ha spiegato: "La situazione attuale non ci deve far pensare a un'emergenza, ma sicuramente le istituzioni devono sorvegliare". Secondo il medico "ad oggi è necessario approfondire anche i motivi per cui queste polmoniti ci sono" e sono in aumento, "ovvero se si tratta di Mycoplasma pneumoniae", batterio "che è uno dei possibili candidati - conferma Pregliasco - viste le caratteristiche di questa patologia, o della combinazione di più virus respiratori usuali"