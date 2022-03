Polunin, ballerino con volto di Putin tatuato sul petto, non danzerà a Milano

Polunin, rimandato il debutto di Raspuntin all'Arcimboldi

Ancora rimandato lo spettacolo Rasputin del ballerino ucraino Sergei Polunin che avrebbe dovuto debuttare nell'aprile 2020. Dapprima spostato a causa del Covid, avrebbe dovuto tenersi nell'aprile del 2022 al Teatro Arcimboldi di Milano. A fare scalpore in questo momento è anche il fatto che il ballerino ucraino ha sul petto un tatuaggio che raffigura il volto Vladimir Putin.

"Abbiamo cercato piu' volte Polunin nei giorni scorsi - ha spiegato al Corriere della sera Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi — per avere una sua dichiarazione, sollecitata dalla stampa, che definisse pubblicamente la sua posizione nei confronti dell'invasione russa in Ucraina. Ci rispondeva che era molto colpito e turbato dagli eventi. Poi c'e' stato un blackout nelle comunicazioni. Venerdi' scorso la sua organizzazione ci ha mandato la diagnosi dell'ospedale di Novosibirsk con le lastre che attestano la lesione al piede. Ci hanno detto che ora Sergei e' a Dubai a farsi operare e che fino a gennaio non si sente di prendere nuovi impegni".

Rinvio di “Rasputin Dance Drama” con Sergei Polunin e annullamento di “An evening with Sergei Polunin”, il comunicato

Show Bees comunica che il danzatore Sergei Polunin ha dovuto sospendere le sue tournée internazionali a causa di una grave lesione al tendine d’Achille. Grande artista e uomo di pace, il danzatore sta vivendo con grande sofferenza la situazione attuale, aggravata anche dal recente infortunio. Oltre a tutta la documentazione medica, abbiamo ricevuto la seguente comunicazione indirizzata al pubblico italiano: Dear Italian Friends, It is with deepest regret that I will be unable to perform at Teatro Arcimboldi in Milan on 9 and 10th of April. This is due to my health, as I have ruptured my achilles tendon, which will make it impossible for me to dance for a few months. I apologise to all those who have bought tickets to the show, but we are working together with the Teatro Arcimboldi to confirm another date later in the year, when I will be able to perform again. Italy holds a very special place in my heart, and I can not wait to perform again. With love, Sergei.

Show Bees prende atto di questa comunicazione e informa il proprio pubblico che: - lo spettacolo “Rasputin Dance Drama”, in programma il 9 e 10 aprile 2022 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, viene posticipato al 28 e 29 gennaio 2023. Gli spettatori in possesso dei biglietti per l’evento possono scegliere se: - utilizzare gli stessi biglietti per le nuove date di Rasputin Dance Drama e alle stesse modalità di fruizione (biglietti del 9 aprile sono validi per il 28 gennaio; i biglietti del 10 aprile sono validi per la replica del 29 gennaio); - richiedere il rimborso secondo modalità che verranno indicate sul sito ufficiale del teatro. - l’evento “An evening with Sergei Polunin”, in programma il 1° giugno 2021 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, viene annullato in quanto non riprogrammabile. Gli spettatori in possesso dei biglietti per l’evento possono scegliere se: - utilizzare i biglietti per il Gala di Danza “PACE FOR PEACE” del 7 aprile 2021 il cui cast, con grandi artisti internazionali, verrà annunciato nei prossimi giorni e i cui ricavi verranno devoluti ad un fondo per aiutare gli artisti ucraini e russi; - richiedere il rimborso secondo modalità che verranno indicate sul sito ufficiale del teatro. Show Bees ha quindi deciso di programmare un'intera settimana di spettacoli a sostegno del popolo ucraino, con l'obiettivo di sostenere gli artisti ucraini e raccogliere donazioni che saranno utilizzate per sostenere progetti di aiuto e accoglienza della popolazione ucraina arrivata in città per fuggire dalla guerra: - giovedì 7 aprile 2022 Gala di Danza “PACE FOR PEACE” con un cast composto da grandi artisti internazionali (che verrà annunciato nei prossimi giorni) e i cui ricavi verranno devoluti ad un fondo per aiutare gli artisti ucraini e russi; - da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022 - ALICE IN WONDERLAND presentato dal Circus-Theatre Elysium di Kiev con un cast di 30 ballerini e acrobati provenienti dall’Ucraina. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. A breve l’apertura vendite. Tutte le info su: www.teatroarcimboldi.it