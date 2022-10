Pomeriggi musicali: l'avventura del conte Francesco Dal Verme

Sesto degli incontri del programma speciale ideato da Maurizio Salerno, direttore artistico della Fondazione I Pomeriggi Musicali per il centocinquantesimo anniversario del Teatro Dal Verme, l’appuntamento di domenica 9 ottobre alle 11 rende omaggio al conte Francesco Dal Verme attraverso un viaggio nel tempo. Lo spettacolo, della durata di circa 50 minuti, è una divertente narrazione per quadri rivolto a bambini dai 3 anni in su che alterna brani musicali a frammenti di prosa, in alcuni tratti unendo i due linguaggi, come nello stile dei Piccoli Pomeriggi, creando momenti magici e poetici. Uno spettacolo che divertirà i più piccoli, farà pensare e farà scoprire anche ai grandi qualche segreto del passato. Una prima esecuzione assoluta, su commissione della Fondazione I Pomeriggi Musicali per i 150 anni del Teatro Dal Verme.

Drammaturgia e regia Manuel Renga

Direttore Daniele Parziani

Con Diego Becce

Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

Musiche di Bruno Coulais (1954); Leo Delibes (1836 – 1891); Scott Joplin (1867 – 1917); Nino Rota (1911 – 1979)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su ipomeriggi.it