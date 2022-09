Porta cocaina in auto a noleggio, incastrato dal gps del veicolo

A Seregno, in provincia di Monza Brianza, i carabinieri arrestano un 19enne colto con la cocaina in auto. L’auto era stata noleggiata ma si era “dimenticato” di restituirla Alla centrale operativa dei carabinieri di Seregno è arrivata una segnalazione di un’autovettura noleggiata a fine agosto sulla quale pendeva una denuncia per appropriazione indebita.

Il mezzo era stato affittato il 27 agosto

Il mezzo, una Mercedes Classe A 180, era stato affittato il 27 agosto scorso in un rent-a-car, nelle adiacenze della stazione centrale. Trascorsi i tre giorni del contratto di noleggio però, nessuno si è ripresentato per la restituzione dell’auto senza. Dopo un mese di ripetuti e infruttuosi solleciti, nel primo pomeriggio di ieri, il responsabile del parco auto della società di noleggio, una srl con sede a Napoli, ha sporto denuncia ai carabinieri del capoluogo partenopeo. I militari, verificata la posizione grazie alla geolocalizzazione fornita dal gps montato sull'auto che collocava la vettura a Seregno, hanno immediatamente attivato il comando brianzolo per ricercarlo.