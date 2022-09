Porta Romana, piano immobiliare da 200 milioni per il polo della moda

Si consolida la partnership pluriennale fra Coima e Red Circle di Renzo Rosso. Coima Sgr, attiva nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari, e Red Circle - in base a quanto anticipato dal Sole 24 Ore - hanno concluso un accordo per la riqualificazione del sito industriale di via Lorenzini, nel quartiere di Porta Romana a Miano. L'area, destinata a diventare il nuovo distretto della moda di Milano, e' stata scelta dal Gruppo Otb per ospitare le sedi dei brand Jil Sander e Marni.



Nuovo polo della moda, i lavori termineranno nel 2025

Il fondo gestira' la riqualificazione dell'ex sito industriale del gruppo farmaceutico Boehringer, il cui progetto e' stato affidato allo studio americano Kohn Pedersen Fox (Kpf) attraverso un concorso internazionale di architettura. I lavori, che inizieranno a fine 2022 e termineranno nel 2025, prevedono la demolizione del complesso di Lorenzini 8, composto da cinque strutture industriali, e la realizzazione di due nuovi edifici a L sviluppati su otto piani per circa 17.000 mq di superficie commerciale. Gli edifici di Lorenzini 10 (4 piani, 400 mq) e Lorenzini 12 (5 piani, 3.500 mq) saranno invece oggetto di riqualificazione. Il complesso sara' sviluppato in un'ottica di efficienza, flessibilita' e sostenibilita', integrando innovativi criteri Esg. Coima Sgr ha acquisito la proprieta' degli immobili nel 2019 attraverso Coima Opportunity Fund II.

Nuovo polo della moda, partnership fra Coima e Red Circle

La partnership fra Coima e Red Circle "consolida una collaborazione pluriennale avviata in Porta Nuova e che adesso prosegue in Porta Romana, dove le rispettive esperienze si combinano per la rigenerazione di un complesso che rappresenta una tessera fondamentale nella piu' ampia riqualificazione dell'area, che comprende lo Scalo di Porta Romana e il Villaggio delle Olimpiadi Invernali 2026", ha detto Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima Sgr.