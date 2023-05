Porta via il figlio dall’ospedale. Caccia al padre tossicodipendente

Mercoledì 3 maggio, all’ospedale di Magenta, un uomo ha portato via il figlio di poco più di due mesi che era stato trattenuto in quanto era risultato positivo alle droghe e aveva problemi di salute. I genitori, come racconta l’ANSA, sono tossicodipendenti e senza fissa dimora. Pertanto potevano vedere il bambino solo in presenza di un assistente sociale.

Il padre non accettava la misura dei servizi sociali

Ma al padre, un trentenne egiziano, la misura dei servizi sociali non andava giù. Così si è presentato in ospedale e ha preso il piccolo, portandolo via. Della vicenda sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le ricerche.