Porto Ceresio, 23enne si tuffa nel lago e muore annegato

Si tuffa nel lago senza riemergere: tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Porto Ceresio, nel Varesotto, dove un 23enne pachistano è morto annegato. E' stato un amico del ragazzo, non vedendo riemergere il 23enne, a dare l'allarme. Immediati i soccorsi di 118, carabinieri, sommozzatori di vigili del fuoco e guardia di finanza. Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Il corpo - a quanto si è apprende - è stato ritrovato e recuperato un'ora più tardi dai sommozzatori in profondità.