Post di odio contro la Segre: individuati due autori

La Polizia postale e la Digos sono andati sino in fondo e hanno individuato due soggetti ritenuti essere gli autori di alcuni tra i più aggressivi commenti rivolti contro la senatrice a vita Liliana Segre, quando fu postata l'immagine della vaccinazione anti Covid sostenuta dalla sopravvissuta ad Auschwitz. Segre era stata vaccinata al Fatebenefratelli di Milano il 18 febbraio e subito dopo era partita via social una valanga di minacce e insulti, tanto violenti da indurre la Procura della Repubblica di Milano ad aprire un fascicolo per minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale. Tra i messaggi d'odio più inqualificabili quello in cui testualmente si afferma "Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla.. e ora ha paura di morire??", ed ancora "Ma se tirasse le cianche… quanto di risparmierebbe". Nei guai ora un 75enne residente nel cagliaritano ed un 40enne residente nel viterbese. Le perquisizioni hanno permesso di riscontrare le ipotesi investigative, acquisiti ulteriori elementi probatori sui dispositivi informatici adesso al vaglio degli specialisti della Postale.