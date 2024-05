Potenziamento del parco ferroviario lombardo, in arrivo 117 milioni dal Mit

700 milioni per il potenziamento del parco ferroviario regionale. E' questo che prevede lo schema di decreto di riparto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. 117,3 milioni, per 12 nuovi treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, sono stati previsti per la Lombardia, di cui 84,5 milioni per l'acquisto di 7 treni a idrogeno e 32,8 per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario con 5 nuovi convogli.

Salvini: "Determinazione ad ammodernare il Paese"

Sulla decisione è interveunuto il ministro Salvini: "Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese - ha spiegato -, con massima attenzione a tutte le Regioni come dimostriamo in Lombardia, con scelte che rispettano l'ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso".