Pranzo di Natale solidale con multa, ProTetto: "Vigili mandati da Sala..."

Pranzo di Natale con multa, ProTetto: "Ghisa mandati da Sala..."

"Purtroppo i social si sono scatenati, massacrando i vigili. Ma non sono tutti così. E la responsabilità di quanto successo non è loro". Mentre è impegnata nei preparativi del grande pranzo per i senzatetto di oggi in via Settala, Morena Galimberti, storica volontaria di ProTetto, commenta per Affaritaliani.it Milano la polemica divampata in questi giorni a seguito dell'iniziativa promossa dalla onlus del presidente Fernando Barone in collaborazione con Milanobelladadio.

I fatti sono ormai noti: le due realtà hanno organizzato il 24 dicembre un pranzo solidale per clochard allestendo una tavolata nel bel mezzo della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Il pranzo è finito con l'intervento della Polizia locale in quanto l'iniziativa non era stata concordata con il Comune. Trattandosi a tutti gli effetti di occupazione abusiva di suolo pubblico, i tavoli sono stati sgomberati ed è stata elevata una multa di 230 euro. Secondo molti, una intransigenza sproporzionata. Alessandro Giungi, consigliere del Pd a Palazzo Marino, a sua volta interpellato da Affaritaliani.it Milano, commenta: "Io la multa non l'avrei assolutamente data. Ma non tiriamo in mezzo il sindaco Sala: è da escludere che possa aver dato lui indicazioni in tal senso". L'intervista doppia.

Pranzo di Natale in Galleria, Galimberti (ProTetto): "Non tutti i vigili sono così, ma Sala..."

Morena Galimberti, che impressione vi ha lasciato quanto accaduto alla Vigilia di Natale?

Tutti gli anni organizziamo un pranzo con i nostri senza tetto. L'anno scorso la tavolata era stata allestita davanti a Palazzo Marino. Alcuni vigili si sono avvicinati, ci hanno sorriso e facendoci gli auguri ci hanno gentilmente chiesto di liberare il suolo pubblico. Ed anche il primo dell'anno nel nostro consueto giro pasto in corso Vittorio Emanuele offriamo un piatto di lenticchie. Ed i vigili non ci hanno mai detto nulla. La sanzione di quest'anno ce l'aspettavamo e la accettiamo. Eravamo consapevoli del fatto che organizzare un banchetto in Galleria era qualcosa di diverso. Ma il nostro era anche un modo per lasciare un messaggio alle istituzioni

Avete avuto la risposta che immaginavate?

Purtroppo anche sui social ora stanno massacrando i vigili, ma non sono tutti così. L'intransigenza di chi è intervenuto ha fatto scaturire le reazioni di queste ore. Ma è qualcosa che ci dispiace. Anche perchè in Galleria i senzatetto ci sono tutto l'anno, basta girare l'angolo. E tante sono le bancarelle abusive nei confronti delle quali il sindaco chiude un occhio. E invece con noi...

E invece con voi?

Invece con noi ha aperto entrambi gli occhi

Sostiene che l'intervento degli agenti è scaturito da una precisa indicazione del sindaco?

In altre occasioni non c'erano stati problemi. Non tutti i vigili sono così. L'intransigenza della vigilia di Natale è su mandato del sindaco. Ma ringraziamo per la grande solidarietà che stiamo ricevendo dalle tante persone e realtà che da tutta Italia si stanno proponendo di contribuire a pagare la multa

La tavolata che avete organizzato, in quanto non concordata, era abusiva: non c'era modo di fare diversamente?

E' assolutamente certo che non avremmo avuto l'autorizzazione

I senzatetto che hanno partecipato al pranzo cosa hanno detto dell'iniziativa?

Se ne sono andati via con il sorriso. A tavola erano seduti in pochi perchè molti non volevamo essere riconosciuti. Ma abbiamo consegnato diversi altri sacchettini con il pranzo. Lo abbiamo fatto per stare loro vicini. Noi ci siamo sempre: questo è il messaggio che mandiamo anche al sindaco

In che senso?

Sala non è mai venuto ad incontrare i nostri senzatetto, non li ha mai visti. Abbiamo invitato lui e l'assessore Bertolè anche l'anno scorso, al nostro spettacolo Luci di Natale, con Mario Lavezzi. E quest'anno, con Viola Valentino, ugualmente non si è presentato nessuno dal Comune. Il giorno dopo però erano tutti all'evento dei City Angels...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pranzo di Natale in Galleria, Giungi (Pd): "Non avrei multato. Ma Sala non c'entra"

Consigliere Giungi, cosa ne pensa dell'epilogo del Pranzo di Natale in Galleria?

Io la multa non l'avrei assolutamente data. E' un tema che personalmente sento molto. Seguendo questo criterio, dovrei autodenunciarmi per aver partecipato molte volte ad iniziative solidali simili

Si poteva risolvere la situazione diversamente?

Si poteva evitare, era comunque una situazione senza criticità. La sanzione è andata un po' contro quello che voleva essere lo spirito dell'iniziativa. Forse in un'altra parte della città non sarebbe andata così

Un problema di location, anche?

D'altra parte, molti clochard vivono proprio in questa parte della città. E per la sua visibilità, la scelta aveva un senso

E il clamore che ne è seguito?

Quello dei senzatetto resta ovviamente un tema da affrontare e gestire. Ma tutti i giorni vengono fatte iniziative di questo tipo. La onlus ProTetto ha oltretutto anche ottenuto l'Ambrogino d'Oro

Proprio da ProTetto ritengono che l'intervento della Polizia locale possa essere stato orchestrato dal sindaco Sala

Questa cosa mi sento di poterla escludere. Anche perchè non è assolutamente così che funziona la macchina comunale...