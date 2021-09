Pre Cop26 'All4Climate', Regione chiude l'evento a Palazzo Lombardia



Il presidente di Regione Lombardia, Attlio Fontana, oggi pomeriggio chiuderà l'evento (presumibilmente verso le ore 18.15) della Pre Cop26 'All4Climate' in programma a Palazzo Lombardia e al quale parteciperà l'assessore regionale all'Ambiente e Clima.



'Dialogue for climate action - sub-national governments call for raising ambition towards Cop26': un tema che coinvolge le Regioni partner delle reti internazionali con le quali la Lombardia collabora per presentare gli impegni sul clima.