Precettazione Atm, Filt Cgil e UilTrasporti: uno schiaffo ai lavoratori

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - A seguito dell’incontro di lunedì 8 aprile tra sindacati, ATM e prefettura di Milano in merito allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL la prefettura precetta la totalità dei lavoratori ATM. Uno sciopero – spiegano in una nota Filt Cgil e UilTrasporti - che riveste un alto significato e che si pone degli obiettivi fortemente sfidanti e fondamentali per un Paese civile: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale ed un nuovo modello sociale. Filt e UilTrasporti a Milano, avevano previsto l’adesione dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale nella fascia oraria 20‐24, uniche 4 ore disponibili dovendo rispettare le fasce di garanzia in essere e le disposizioni della Commissione di Garanzia che impedivano la programmazione in fascia mattutina 9‐13, in concomitanza con l’astensione dal lavoro del personale ferroviario. “Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità nel rispettare le fasce di garanzie e le disposizioni, pur non condivise, della Commissione, abbiamo anche dato disponibilità nel ricercare soluzioni in fasce orarie diverse”; ciò nonostante è arrivata la precettazione dettata da possibili problemi di ordine pubblico per la partita Milano‐Roma che si terrà alle 21 dell’11 aprile a San Siro e per il G7 dei Ministri dei Trasporti che si dipana per l’intera giornata. “Questa è la seconda precettazione che i lavoratori ATM ricevono in pochi mesi, l’ultima in occasione dello Sciopero Generale del 17 Novembre 2023 ‐ dichiarano i segretari generali di Filt Milano Emanuele Barosselli e Antonio Albrizio della Uiltrasporti Lombardia – seppur comprendiamo i problemi di ordine pubblico prospettati dalla Prefettura, riteniamo paradossale, in presenza di oltre 1000 morti bianche all’anno, assistere ad una precettazione per garantire la possibilità di presenziare ad una partita di calcio”. Una categoria di lavoratori, quella del TPL, in forte sofferenza da ogni punto di vista, dal tema sicurezza viste le continue aggressioni e i turni massacranti ai quali sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici, sino al problema dei bassi salari. “Auspichiamo che il Ministro Salvini – continuano Barosselli e Albrizio ‐ considerando che sarà a Milano per il G7, oltre a godersi la partita, dedichi il giusto tempo ai problemi della categoria, a partire dal rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti utile al rinnovo del Contratto Nazionale e all’ammodernamento delle flotte”. “In conclusione, pur non condividendo la posizione, rispettiamo l’approccio della Prefettura di Milano che, rispondendo ad una nostra richiesta, ha dato la disponibilità ad aprire Tavolo prefettizio in materia di Salute e Sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale, un atto per dare concretezza alla azione sindacale su questo importante tema”. L’11 settembre è previsto un presidio dalle ore 16 alle 18 in largo 11 settembre a Milano.