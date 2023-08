Precipita da montagna in Valsassina, muore 77enne

Ennesimo incidente sulle montagne della Valsassina, tre solo nella mattina di oggi. Un uomo di 77 anni ha perso la vita nel tratto terminale della cresta Ongania, ai Piani di Bobbio.

L'alpinista è precipitato dalla cresta sommitale tra lo Zucco di Pesciola e lo Zucco Campelli

La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Introbio. L'alpinista è precipitato dalla cresta sommitale tra lo Zucco di Pesciola e lo Zucco Campelli, in uno dei canali impervi che si trovano verso la località 'Sentiero degli stradini'. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (So).

L'intervento è iniziato poco prima delle 12.30 e si è concluso alle 14

Otto i tecnici della stazione Valsassina - Valvarrone, tra cui un medico del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, a supporto delle operazioni. L'intervento è iniziato poco prima delle 12.30 e si è concluso alle 14.