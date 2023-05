Precipita in un cantiere, muore muratore nel Comasco

Un operaio è morto oggi pomeriggio in un cantiere edile a Sala Comacina, in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è caduto mentre stava lavorando in un cantiere edile in via vecchia Regina.

Intervenuti sul posto i soccorsi, hanno solo potuto constatare il decesso

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30; intervenuti sul posto i soccorsi, hanno solo potuto constatare il decesso. La vittima aveva 55 anni. Sul luogo dell'incidente il 118, i carabinieri, Ats e i vigili del fuoco.