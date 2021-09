Premiolino, doppia edizione: ecco i premiati

Doppia edizione del Premiolino nella serata di ieri in Triennale, dove, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono stati premiati i vincitori del 2021 ma anche del 2020, quando la cerimonia era stata cancellata per via del Covid. Il riconoscimento è nato nel 1960 dall'idea di alcuni inviati fra cui Orio Vergani, Indro Montanelli e Enzo Biagi e dal sostegno degli industriali Bassetti per premiare chi si e' distinto per impegno professionale e contributo nella difesa dell'indipendenza delle opinioni e della liberta' di stampa da qualsiasi condizionamento.

"Per aver raccontato coraggiosamente e tra molte difficolta' con inchieste svolte sul posto il traffico dei migranti dalla Libia con i suoi retroscena e connivenze" ha ricevuto quest'anno il premio la giornalista freelance Nancy Porsia. Gli altri cinque premiati della 61ma edizione sono Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete 4 che ha mostrato "come gestire l'informazione nei mesi delicati e complessi della pandemia con toni pacati, competenza e distacco di chi ben conosce le regole del gioco"; Giovanni Tizian, caposervizio cronache e inchieste di Domani, di cui e' anche coordinatore del sito, perche' "interpreta le migliori qualita' di una promettente nuova generazione di giornalisti. Brunella Giovara inviata de La Repubblica "puntigliosa nella ricerca della realta', con l'imperativo di 'veder con i propri occhi'" e Bianca Arrighini e Livia Vigano', fondatrici della media company Factanza "un modello di informazione rapida e di qualita' rivolto agli under 25 sul loro canale di riferimento: Instagram. Per il 2021 e' invece andato a Claudio Arrigoni il 'Premiolino BMW SpecialMente'. A lui, giornalista sportivo, il riconoscimento e' andato per essere diventato "Paralimpiade dopo Paralimpiade (7 estive e 5 invernali) un punto di riferimento per il mondo della disabilita'. Per il 2020 il Premiolino Bmw e' invece andato a Massimo Bottura, mentre gli altri riconoscimenti sono andati a Guy Chiappaventi e Flavia Filippi (La7), Paolo Condo' (Sky), Michele Masneri (Il Foglio), Simona Ravizza (Corriere della Sera), Nello Scavo (Avvenire) e Will Media