Prende la moglie a martellate e poi si colpisce da solo

Lite a martellate tra una coppia di anziani a Buccinasco, nel Milanese. L'uomo a prima colpito la moglie in testa e poi, forse in un momento di pentimento, si e' ferito con lo stesso arnese da falegname. Entrambi sono finiti in ospedale. La donna, 81 anni, ha riportato una ferita alla testa e la rottura di un polso. E' stata portata al Niguarda in codice rosso, ma non in pericolo di vita. L'uomo, di 88 anni, si e' presentato al San Carlo con ferite non gravi alla testa. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Corsico: sono stati loro a bloccare l'uomo mentre proseguiva con i gesti di autolesionismo.