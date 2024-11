Presa la banda notturna delle aziende: 12 arresti per una scia di furti da 250mila euro

Un’indagine durata oltre due anni ha portato alla cattura di una banda specializzata in furti notturni ai danni di aziende del Nord Italia. Il 26 novembre 2024, i Carabinieri di Milano hanno arrestato 12 persone – 8 moldavi, 3 ucraini e un italiano – ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. L’operazione, condotta nelle province di Milano, Monza-Brianza e Parma, ha svelato l’attività criminale del gruppo, che prendeva di mira aziende della logistica, trafugando grandi quantità di merce di valore: da dispositivi elettronici a metalli preziosi, fino a capi d’abbigliamento di lusso.

Un piano perfetto, tra blitz notturni e strategie paramilitari

La banda agiva con una precisione militare: assalti notturni di soli 10 minuti, accessi bloccati da auto rubate e strade cosparse di chiodi per fermare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Il loro modus operandi prevedeva l’utilizzo di furgoni per sfondare i magazzini e il rapido trasferimento della refurtiva su mezzi "puliti". Sebbene non impiegassero armi contro le persone, la professionalità del gruppo li rendeva particolarmente pericolosi. Le indagini hanno collegato la banda a quattro assalti, tra dicembre 2021 e ottobre 2022, per un bottino stimato di 250.000 euro.

