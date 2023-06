Presentata a Milano la Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition 2

Si è svolta a Milano, nello storico Palazzo Isimbardi (sede della Città Metropolitana e della palestra Kick and Punch Downtown Milano in cui si allenano molti campioni di kickboxing), la conferenza stampa della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition 2 che avrà luogo sabato 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino). E’ l’evento dell’anno nel settore della kickboxing.

E’ organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria. Le federazioni di riferimento sono la Federkombat-Lega Pro Italia e la Wako-Pro, la più importante sigla di kickboxing a livello globale. Presenteranno l’evento, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue).





Nel clou il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Cecchetti contro Gross

Nel clou della manifestazione, il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti (58 vittorie, 5 sconfitte) difenderà per la prima volta il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross (79-10 e 1 pari) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Nel combattimento più mediatico della serata, Elisabetta Canalis sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile kick light: pugni dalla cintura in su, calci a tutto il corpo, ma senza affondare i colpi a potenza piena perché il knock out non è previsto. Entrambe indosseranno caschetto e parastinchi. Anche quest’anno, la manifestazione sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Gli spettatori assisteranno ai combattimenti ed agli spettacoli (tra un match e l’atro) seduti a tavola gustando una cena preparata da uno chef di alto livello.