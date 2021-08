Presentazione del volume "La tournée del secolo" di Mauro Balestrazzi



“La tournée del secolo di Mauro Balestrazzi è un libro importante perché documenta per la prima voltacosì dettagliatamente e con grande scrupolo storico tutto il percorso della nascita dell’orchestra della Scala”. Così il Maestro Riccardo Chailly commenta l’uscita per i tipi di LIM – Libreria Musicale Italiana de lvolume che ricostruisce un momento decisivo per la storia scaligera.



L’autore presenta il volume martedì 9 febbraio alle ore 18 in diretta streaming dal Ridotto dei Palchi‘Arturo Toscanini’ sul sito e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro. Con lui il professor Franco Pulcini, direttore editoriale del Teatro, e Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera che approfondirà il ruolo del quotidiano e del suo direttore Luigi Albertini nella nascita dell’Ente Autonomo.



La conversazione sarà preceduta da un intervento del Maestro Riccardo Chailly. Il 1921 per la Scala è un anno di svolta segnato da diversi avvenimenti concomitanti al cui centro è la figuradi Arturo Toscanini. Con il decisivo impulso del sindaco socialista Eugenio Caldara e del Senatore e direttore del Corriere della Sera Luigi Albertini il teatro, primo in Italia e in Europa ad assumere questa veste giuridica, si trasforma in Ente autonomo. I lavori in sala e in palcoscenico, iniziati nell’agosto 1920, si concludono nel dicembre 1921 in tempo per la riapertura il 26 dicembre con Falstaff diretto da Toscanini. Nei mesi precedenti Toscanini si era dedicato alla ricostruzione dell’orchestra che in un primo momento avrebbe portato il suo nome e che sarebbe stata forgiata da una delle più impressionanti tournée della storia: 125 concerti tra Italia e Stati Uniti. Nel 2021 compie 100 anni il Teatro alla Scala come oggi lo conosciamo, con la sua autonomia e l’orchestra fondata da Toscanini.