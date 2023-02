Presidenzialismo, la ministra Casellati: "Minoranza non alzi muri"

Uno degli obiettivi del Governo di Giorgia Meloni è realizzare la riforma del presidenzialismo, tanto cara a Fratelli d'Italia. E su questo tema è intervenuta, durante la kermesse di Forza Italia, la ministra delle riforme Elisabetta Casellati. "Il Presidenzialismo è una necessità - ha detto - se ne parla dal '94. Noi come centrodestra abbiamo una posizione flessibile. Mettendo mano alla Costituzione abbiamo pensato di coinvolgere anche l'opposizione, per cui ho tenuto la porta aperta rispetto a queste tre forme" l'americana, la francese e il premierato. Ora è tempo di riflessione per vedere se c'e' la possibilita' di un punto di caduta per fare questa riforma con tutti. Noi abbiamo agito in maniera non pregiudiziale, non alzando muri. Se poi i muri li alzeranno gli altri altri, allora dovremmo andare con chi ci sta. La nostra idea non è fare una riforma a colpi di maggioranza, ma non vogliamo neanche modifiche a colpi di minoranza, perche' sarebbe un deficit democratico".