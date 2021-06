Presidio comitati Rsa-Rsd al Pirellone: riaprire ai familiari



Si è tenuto questa mattina davanti a Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il presidio delle associazioni e dei comitati dei famigliari delle strutture residenziali per anziani e disabili (Rsa-Rds). All'iniziativa è intervenuto anche il il consigliere regionale lombardo del M5S, Luigi Piccirillo, chiedendo che il governatore Attilio Fontana "riceva i rappresentati del comitati", e spiegando che "da queste persone arriva un sonoro grido di dolore, quello di coloro che da molti mesi non possono abbracciare i loro cari: è ora di ripristinare tutti i diritti degli ospiti e dei familiari delle Rsa-Rds".



"Il 90% delle strutture sta violando l'ordinanza governativa dell'8 maggio" ha proseguito Piccirillo, sottolineando che "30 minuti di visita non sono assolutamente sufficienti: l'apertura ai familiari è cura primaria e forma di inclusione e socialità innegabile, vietarla è illegale". "È vergognoso che nessun esponente della maggioranza si sia presentato a condividere con queste persone le loro difficoltà e a portare loro solidarietà" ha continuato Piccirillo, concludendo "mi adopererò perché possano incontrare Fontana per un confronto diretto sui loro bisogni e quelli dei loro familiari".