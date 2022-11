Presidio di Sinistra Italiana: "Presidente, questa piazza sarà illegale?"

Oggi, lunedì 7 novembre, alle ore 18.30, davanti a Palazzo Marino ci sarà il presidio “Signor Presidente, questa piazza sarà illegale?” per protestare contro il recente decreto legge del Governo Meloni ormai noto come decreto anti-rave. Hanno confermato finora Giovani Democratici, Unione Giovani di Sinistra, Giovani Europeisti Verdi e i giovani di Radicali e +Europa.

Lo scorso lunedì 31 ottobre il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’esecutivo hanno prodotto un provvedimento contro “l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. L’articolo 434-bis, esplicitato nell’articolo 5 del decreto legge 162 che prevede il reato di rave: da 3 a 6 anni di condanna, da 1.000 a 10mila euro di multa, per aver organizzato un free party con più di 50 persone al seguito.

Gli organizzatori: "Ogni piazza non autorizzata composta da più di 50 persone che manifesta o protesta legittimamente può ricevere delle pene"

"Dal momento che la norma è scritta male ogni piazza non autorizzata composta da più di 50 persone che manifesta o protesta legittimamente può ricevere delle pene estremamente spropositate per l'azione svolta. – commentano gli organizzatori – Questo lede la libertà di manifestare e di protesta di molte associazioni e collettivi studenteschi ma anche delle liste di rappresentanza studentesche e universitarie. Recentemente abbiamo saputo che alla norma verranno fatte delle modifiche, perciò, quello che chiediamo è che vengano depenalizzati coloro che manifestano".