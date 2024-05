Presunta truffa all'Inps, per Santanchè udienza preliminare a ottobre

Presunta truffa all'Inps, si aprirà il 9 ottobre l'udienza preliminare del processo che vede imputati Daniela Santanchè, il compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena e Paolo Concordia. Al centro, l'erogazione indebita della cassa Covid a zero ore per 13 dipendenti di Visibilia Editore e Concessionaria. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm Pedio-Gravina-Luzi, la giudice Tiziana Gueli ha fissato l'udienza, riferisce Ansa.

La Procura insiste per la liquidazione giudiziale per Bioera

La Procura di Milano, anche nell'udienza di oggi davanti al Tribunale fallimentare, ha nel frattempo insistito con la richiesta di liquidazione giudiziale, ossia il vecchio fallimento, per Bioera spa, società del gruppo del bio-food e di cui la ministra del Turismo Santanchè è stata presidente fino al febbraio del 2022. La spa ha avanzato ieri in udienza richiesta di "concordato", cosiddetto "in bianco", mettendo sul piatto, quindi, un altro tentativo di risanamento. Istanza a cui oggi l'aggiunto Laura Pedio e i pm Marina Gravina e Luigi Luzi si sono opposti. Sarà concordato o fallimento.