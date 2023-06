Pret A Manger sbarca in Italia: prima apertura a Malpensa

Pret A Manger sbarca in Italia, con l'apertura del primo ristorante al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. Uno spazio con una quindicina di posti a sedere e un totale di 25 persone impiegate. A rendere possibile l’approdo della catena in Italia è stato l’accordo con Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, che si occupa dello sviluppo del brand in Italia. Come spiega Gambero Rosso, infatti, Pret A Manger mira ad aprire altri tre ristoranti entro l'anno. Un secondo punto ristoro a Malpensa e due nel circuito di Grandi Stazioni Retail. L'obiettivo sul medio termine è giungere a 40 aperture in tutta Italia, anche nel cuore delle grandi città. Per poi guardare anche a Spagna e Portogallo.

Pret A Manger a Malpensa: dalle colazioni a cena

La catena Pret A Manger nasce in Gran Bretagna e conta oltre 550 punti vendita sparsi per 12 Paesi. A caratterizzare i locali è l'atmosfera intima e familiare da bar sotto casa. Il ristorante a Malpensa aprirà alle 4 e chiuderà alle 22. Il menu spazia tra insalate e wrap colorati con tante opzioni vegane e vegetariane. Ci sono quindi i panini più noti come il Classic Super Club con petto di pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi, una grande varietà di baguette, tanti wrap, zuppe e insalate fresche come quella con avocado, gamberi d’acqua dolce e cetriolo, oppure salmone affumicato, uova ed edamame. Da Pret si mangia anche per la colazione, con brioche, frullati, yogurt con granola, muffin e biscotti, e poi succhi di frutta e bevande al caffè.

Pret A Manger in Italia: la partnership con Chef Express

“Sono molto soddisfatto di questa partnership con Pret a Manger” ha dichiarato Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, “con questo nuovo accordo, che si aggiunge a quelli con McDonald’s e wagamama, Chef Express si conferma il partner ideale per lo sviluppo multicanale dei brand internazionali in Italia”.