Pride Milano, Sala: "Non riuscirò ad esserci, ma riceverò gli organizzatori"

Pride Milano, Sala: "Non riuscirò a partecipare, ma riceverò gli organizzatori"

"Quest'anno non riusciro' a partecipare al Pride per un problema banale ma personale, ma ricevero' gli organizzatori e i rappresentanti della comunita' Lgbtq+ giovedi' prossimo a Palazzo Marino". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per i 120 anni dell'ACI. "Infatti - ha aggiunto - al di la' della parata" del 24 giugno "abbiamo ancora tante cose da discutere e da verificare, dobbiamo capire come possiamo fare ancora a supporto di questa comunita'". Quanto alla questione delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali, ha concuso, "non ci sono novita' purtroppo. Ascoltiamoli che e' gia' una buona cosa".