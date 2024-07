"Prima della prima", aperte le candidature per partecipare

Il Centro Culturale Francescano Rosetum, via Pisanello 1, Milano, in collaborazione con Teatro Bandito, invita le compagnie teatrali a partecipare alla selezione per la rassegna teatrale: "Prima della prima".

La rassegna, nata nel 2023, ha l'obiettivo di aiutare le compagnie teatrali professionali ad andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico.

In cosa consiste “Prima della Prima”? Sostanzialmente in uno scambio!

Il Centro Culturale Rosetum mette a disposizione, da lunedì a sabato, le proprie sale teatrali, nello specifico il Teatro e il Capannone Rosetum, ma anche il materiale tecnico (luci e audio già presenti nelle sale) nel caso in cui la compagnia non disponga di un proprio service.

La Compagnia offre lo spettacolo al pubblico di Rosetum nella domenica pomeriggio seguente alla settimana di prove, al termine dello spettacolo, Rosetum offrirà la possibilità di un momento di coinvolgimento per un “confronto a caldo”.

I protagonisti della scena potranno incontrarsi con addetti ai lavori e con il pubblico. Avere la possibilità di raccogliere suggerimenti e informazioni prima di portare in scena il proprio spettacolo, un’occasione che permette a tutti di stare ancora di più dentro la magia irreale del teatro.

I professionisti a vostra disposizione sono: Claudio Madia attore, Marcello Chiarenza, autore e regista teatrale, Francesca Zoccarato, attrice pupazzara, Dadde Visconti, attore, Andrea Ruberti attore, Marco Muzzolon scenografo, Mirella Salvischiani, costumista, insieme a tanti altri.

Rosetum si pone sempre al centro della scena teatrale con l'unico scopo di migliorare e far apprezzare il lavoro instancabile delle compagnie, soprattutto quello dedicato ai bambini.

“Prima della prima” andrà in scena da ottobre 2024 a marzo 2025.

Poche le regole da seguire:

-inviare il Curriculum Vitae e informazioni sullo spettacolo che si vuole proporre entro, e non oltre, venerdì 30 agosto alla mail: direzioneartistica@rosetum.it

-essere consenzienti alla selezione che Rosetum e Teatro Bandito saranno obbligati a fare dopo aver ricevuto i curricula delle compagnie

-disponibilità e flessibilità per le date di messa in scena