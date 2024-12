Prima della Scala di Milano, sfilata di vip. Trionfo Armani

La Prima della Scala, con l'opera "La Forza del Destino" di Giuseppe Verdi, ha attirato come sempre una platea di ospiti illustri, tra abiti firmati e dichiarazioni rubate prima che si alzasse il sipario. Tra i presenti anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha partecipato con la sua consueta sobrietà, applaudita per la sua presenza. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, accompagnato dalla campagna Chiara Bazoli in Armani Giuseppe Sala, ha commentato con pragmatismo le proteste fuori dal teatro, sottolineando: "La storia della Scala è fatta anche di proteste, cerchiamo di capirne le ragioni". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con la figlia Maria Cristina, ha invece ironizzato sulla nomea che circonda l'opera verdiana commentando: "L'autonomia porta bene". Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, rispondendo alle domande sul suo futuro politico, ha tagliato corto: "Si vota nel 2027". Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, con la moglie Laura De Cicco, e la vicepresidente della Camera Anna Ascani.. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato con la moglie Valeria Falcioni.

Quanti vip firmati Armani

Armani grande protagonista. L'attore Pierfrancesco Favino ha incantato in uno smoking Giorgio Armani, accompagnato dalla compagna Anna Ferzetti, in un abito della linea Armani Privé. Il campione olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha sfoggiato uno smoking Armani, mentre sua moglie, Chiara Bontempi, ha scelto un elegante abito della stessa maison. Sempre in perfetto stile, il cantante Achille Lauro, reduce dalla giuria di X Factor, ha optato per uno smoking, sempre Giorgio Armani. L'attrice Stefania Rocca ha scelto un completo Armani, distinguendosi per la sua eleganza. Lo scrittore Alessandro Baricco ha indossato uno smoking, accompagnato dalla moglie Gloria Campaner, in un completo. Tutti Armani. Diversi ballerini del Teatro alla Scala hanno scelto Armani, tra cui Virna Toppi, Alice Mariani, Anna Olkhovaya, Claudio Coviello, Marco Agostino, e Nicola Del Freo, tutti in abiti o smoking firmati dallo stilista. L'étoile del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni, ha descritto la serata come "storica per Milano". Arrivata in compagnia del marito, il primo ballerino Timofej Andrijashenko.

L'imprenditrice Emma Marcegaglia, intercettata dai cronisti, ha espresso un parere sul futuro di Ilva: "Non mi pare ci sia una cordata italiana". La regista Andrée Ruth Shammah ha espresso un certo disagio per la massiccia presenza delle forze dell'ordine: "Sembra che si difenda un'élite mentre si difende la musica e la bellezza in una giornata di festa per Milano".