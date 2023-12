Prima della Scala, il menu verdiano di Bartolini alla cena di gala

Prima della Scala, il menu verdiano di Bartolini

La Prima del Don Carlo di Verdi, che inaugura la stagione del teatro alla Scala di Milano, è seguita come ogni anno da una cena di gala alla Societa' del giardino. Organizzata per il dodicesimo anno da Caffe' Scala, marchio del gruppo Fincav, di Milano, si avvale per la seconda volta dello Chef Enrico Bartolini affiancato da Davide Boglioli, Executive Chef del Ristorante tristellato Enrico Bartolini al Mudec.

"Per il menu di questa prestigiosa cena - spiega Bartolini - ho pensato a dei piatti che celebrassero il ricco territorio che ha dato i natali Giuseppe Verdi, utilizzando ingredienti tipici per rendere omaggio alla cucina tradizionale. Il dessert sara' invece un omaggio al Principe protagonista dell'opera verdiana". In evidenza i partner della cena: saranno serviti il Bellavista Teatro alla Scala annata 2019, i panettoni di Elisenda Classico Edizione 2023 e Caffe' Borbone.

Cena di gala della Scala, allestimento dei tavli affidato agli studenti NABA

Intento rinnovato anche questo anno di Caffe' Scala e' di promuovere l'inclusione dei giovani, dando loro la possibilita' di contribuire al successo dell'evento. Dopo aver coinvolto la scuola Capac in cucina e in sala nell'edizione 2022, questo anno il progetto di allestimento dei tavoli e' affidato agli studenti del Triennio di Scenografia NABA, Nuova Accademia di Belle Arti coordinata da Margherita Palli e Francesca Guarnone. "Incentrandoci sul personaggio, vediamo prevalere nell'allestimento i colori bordeaux, oro e antracite, ritrovati anche nei dipinti "Ritratto dell'infante di Don Carlos" di Diego Velazques e "Ritratto dell'infante di Don Carlos di Spagna" di Alonso Sa'nchez Coello". In parallelo alla cena alla Societa' del Giardino, verra' servita la cena per la festa di tutte le maestranze del Teatro nel retro-palcoscenico, un gran buffet per 500 persone.